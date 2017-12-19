В шаге от топ-10. iPhone X провалил проверку Роскачества

Новинка Apple разместилась лишь на одиннадцатой строчке рейтинга лучших смартфонов.

Роскачество представило результаты международного теста iPhone X, который был проведён совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT). Как сообщает портал "Дни.ру", новинка Apple уступила не только своему основному конкуренту Samsung, но и более старым моделям "яблочных" смартфонов.

iPhone X исследовали по 20 направлениям, в числе которых качество звука и видео, производительность, прочность, водонепроницаемость, а также работа аккумулятора. Согласно результатам теста, смартфон оказался только на 11-м месте, не войдя в топ-10. В первой тройке же оказались Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Galaxy Note 8. Примечательно, что пятое и шестое места заняли более ранние смартфоны Apple.

В то же время iPhone X был признан лучшим в вопросе качества и возможностей камер (как основной, так и фронтальной), дисплея, фото- и видеосъёмки. Второе и третье места в этом рейтинге занимают iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а замыкают пятёрку iPhone 6 Plus и iPhone 6.

Всего же с 2016-го ежемесячно проводятся тесты 310 смартфонов.

Как ранее писал Лайф, только Apple и Samsung выпустят смартфоны с 7-нанометровым чипом.