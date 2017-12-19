Прокуратура признала полигон "Кучино" источником загрязнения воздуха в Москве

В районе закрытой свалки было зафиксировано многократное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Столичная прокуратура определила источники загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте РФ.

Оказалось, что самые серьёзные нарушения были выявлены на полигоне твёрдых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе. На этом объекте было зафиксировано многократное превышение ПДК сероводорода (более 5,00 мг/м куб. при допустимых значениях макс.р. 0,008 мг/м куб.), сообщили в СПЧ.

Среди источников загрязнения в прокуратуре также назвали мусоросжигающий завод № 4. В отношении предприятия составлены протоколы по статье "Несоблюдение экологических требований".

Ранее в МЧС заявили, что источником вони в столичном регионе является именно кучинская свалка. В ведомстве заявили о 35-кратном превышении ПДК сероводорода вблизи полигона.

Почему власти Подмосковья не спешат бороться с вонью, читайте в материале Лайфа "Тайна, покрытая мусором".