В МЧС назвали источник вони в Москве

Свалка "Кучино", расположенная в подмосковной Балашихе, названа основным источником неприятного запаха сероводорода в Москве и области. В одном из случаев содержание этого вещества в воздухе превысило норму почти в 35 раз. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе были выявлены вблизи полигона твёрдых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе, — сказал представитель пресс-службы.

Составлены соответствующие акты.

Напомним, что о неприятном запахе в столице и области сообщалось 8 декабря. Накануне ситуация повторилась. Ранее Лайф сообщал о возможных причинах возникновения.