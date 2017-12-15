В МЧС назвали источник вони в Москве

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В МЧС назвали источник вони в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Свалка "Кучино", расположенная в подмосковной Балашихе, названа основным источником неприятного запаха сероводорода в Москве и области. В одном из случаев содержание этого вещества в воздухе превысило норму почти в 35 раз. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе были выявлены вблизи полигона твёрдых бытовых отходов "Кучино" в Балашихе, — сказал представитель пресс-службы.

Составлены соответствующие акты.

Напомним, что о неприятном запахе в столице и области сообщалось 8 декабря. Накануне ситуация повторилась. Ранее Лайф сообщал о возможных причинах возникновения.

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