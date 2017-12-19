Российские наблюдатели из СЦКК покинули Донбасс

Российские офицеры из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня покинули территорию Донбасса. Представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов отмечает, что наблюдатели должны были находиться в республике ещё полтора месяца, однако были вынуждены досрочно завершить свою миссию.

Кроме того, территорию покинули и украинские наблюдатели. Они уже находятся на территории, которая подконтрольна Киеву.

Как уже сообщал Лайф, офицеры пытались покинуть республику сегодня ночью. Однако они не смогли это сделать из-за того, что патрули миссии ОБСЕ покинули свои места на КПВВ Горловка-Майорск. В целях безопасности руководство представителей ВС РФ в СЦКК решило не пересекать линию соприкосновения.