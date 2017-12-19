В Волжском избили школьницу, снявшую скандальный ролик про учительницу

В школе утверждают, что против отхлеставшего пятиклассника педагога выступает лишь мама девочки, а остальные родители выступают за её возвращение в учебное заведение.

В полицию города Волжского обратилась мама пятиклассницы из школы № 32, снявшей скандальный видеоролик о том, как учительница отхлестала её одноклассника ремнём. По словам матери, после этого девочку избили в школе.

Как рассказали в школе, накануне пятиклассники, которые осудили поступок девочки, обступили её на перемене и в процессе бурного выяснения отношений одна из девочек толкнула одноклассницу, поцарапала ей щеку и порвала воротник.

— Сейчас городское управление образования и руководство школы пытаются урегулировать эту непростую ситуацию, — приводит портал V1.ru слова одного из учителей образовательного учреждения.

Отмечается, что все родители учеников класса выступили в защиту педагога, а мама мальчика, которого учительница хлестала ремнём, не держит на него зла.

Напомним, накануне в Сети появился ролик, в котором Екатерина Стерлигова, учительница математики с 37-летним стажем, отчитывает пятиклассника и бьёт мальчика его же ремнём. После этого педагог публично принесла извинения и уволилась из школы.