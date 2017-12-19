Учёные предсказали мощное землетрясение магнитудой 8,6 в районе Курил

Предполагаемые подземные толчки в первую очередь опасны для острова Хонсю префектуры Аомори: там расположена АЭС.

Японские учёные предсказали землетрясение между японским островом Хоккайдо и Курильскими островами, которое может произойти в ближайшие 30 лет. Такой прогноз содержится в докладе правительственной комиссии по изучению землетрясений, передаёт ТАСС.

Магнитуда подземных толчков может составить от 8 до 8,6, что особенно опасно для острова Хонсю (префектура Аомори), поскольку там расположена атомная электростанция.

Учёные выразили надежду, что этот прогноз поможет местным властям подготовиться к стихийному бедствию и своевременно уведомить население.

Напомним, в конце ноября у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Очаг залегал на глубине десяти километров. Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.