Путин: Ситуация в Косово должна быть урегулирована на основе диалога

Россия поддержит любое решение по Косово, которое сочтут приемлемым и в Белграде, и в Приштине. Об этом президент Владимир Путин заявил по итогам переговоров с сербским лидером Александром Вучичем, который прибыл в Москву с рабочим визитом.

— Мы исходим из того, что ситуация там должна быть урегулирована политическим путём на основе диалога сторон в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1244, — указал российский лидер.

Добавим, на переговорах в Кремле главы государств также обсудили вопросы развития российско-сербского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

Ранее, в октябре, во время выступления на Валдайском форуме, российский лидер называл Косово в числе примеров двойных стандартов: в каждом из этих случаев Европа пыталась угодить "старшему брату из Вашингтона", считает Путин.