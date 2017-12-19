В Паралимпийском комитете России назвали Родченкова "обмылком" и кротом

В ПКР заявили, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории "засел в США и очерняет весь российский спорт".

Президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, член исполкома Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Лев Селезнёв прокомментировал ситуацию с возможным недопуском отечественных спортсменов до участия в зимних Паралимпийских играх 2018 года.

— В отношении восстановления ПКР остаётся только надеяться. Я с содроганием жду 22 декабря, когда МПК (Международный паралимпийский комитет. — Прим. ред.) объявит свой вердикт, — заявил он.

Кроме того, член исполкома ПКР резко высказался в отношении главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

— Не понимаю, как можно было допустить этого "обмылка" Родченкова до управления, а после позволить ему покинуть страну. И сейчас он засел в США, как крот, и очерняет весь российский спорт, — приводит его слова RT.

Ранее стало известно, что МПК наложил ряд запретов на российских паралимпийцев, которые в случае допуска поедут на Игры в Пхёнчхан. По словам старшего тренера паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирины Громовой, спортсменам запретили упоминать о своём гражданстве даже в соцсетях.

Напомним, окончательное решение по вопросу участия российских паралимпийцев в ОИ-2018 будет принято 19 декабря на исполкоме МПК, огласят его только через трое суток после заседания.