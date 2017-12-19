В инициативную группу по выдвижению Путина вошли Садовничий, Карелин и Бокерия

Заседание по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты состоится 26 декабря на ВДНХ.

Вице-спикер Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева очертила состав инициативной группы, которая соберётся в Москве в следующий вторник, чтобы официально выдвинуть Владимира Путина кандидатом в президенты России.

В частности, по её словам, в инициативную группу вошли ректор МГУ Виктор Садовничий, врач-кардиохирург Лео Бокерия, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и многие другие.

— Среди участников сегодняшнего заседания были Александр Шохин, Александр Карелин, ректор МГУ Виктор Садовничий, Лео Бокерия, из депутатов — Александр Морозов, Сергей Боярский, а также президент "Опоры России" Александр Калинин. Партия "Единая Россия" в лице Андрея Турчака здесь присутствовала. Вместе мы как оргкомитет и занимаемся подготовкой проведения заседания большого оргкомитета по выдвижению кандидата Владимира Путина в президенты, — перечислила Тимофеева.

Ранее сообщалось, что в состав инициативной группы войдут представители ОНФ, члены партии "Единая Россия", активисты добровольческих объединений и волонтёрских организаций — всего 600 человек.

Напомним, Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года, а избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.