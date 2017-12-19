Инициативная группа по выдвижению Путина в президенты соберётся 26 декабря

Ранее Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года, а избирательная кампания официально началась 18 декабря.

Заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты состоится 26 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы, сопредседателя Центрального штаба ОНФ Ольгу Тимофееву. Собрание пройдёт в Москве на ВДНХ.

По её словам, в состав инициативной группы войдут представители Общероссийского народного фронта, члены партии "Единая Россия", а также активисты добровольческих объединений и волонтёрских организаций — всего порядка 600 человек.

Напомним, 6 декабря о своём участии в выборах объявил президент России Владимир Путин. Он будет баллотироваться как самовыдвиженец. Во время пресс-конференции российский лидер сообщил, что предвыборная кампания у него уже готова, но руководитель штаба ещё не выбран.