Президент Вучич: Сербия никогда не введёт санкций против России

Сербия позиционирует себя как нейтральное государство, не стремится вступать в какие-либо союзы, в том числе в НАТО, и никогда не присоединится к политике антироссийских санкций. Тако заявление по итогам переговоров в Кремле сделал президент Сербии Александр Вучич, который прибыл в Россию с официальным визитом.

— Мой долг — в очередной раз подчеркнуть, что гордый сербский народ не вводил и никогда не введёт никаких санкций против России и что мы сделаем всё для того, чтобы сохранить нашу искреннюю и традиционную дружбу с русским народом, — добавил он.

Вучич отметил, что Сербия "всегда будет признательна Путину" за многие важные для республики вещи.

Напомним, на переговорах в Кремле главы двух государств обсудили вопросы развития российско-сербского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурной сферах, а также актуальные темы международной повестки дня, в том числе проблематику Косова.

Ранее сообщалось, что президент Сербии пожелал Путину удачи на выборах-2018.