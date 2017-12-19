Путин заявил о возможности подключения Сербии к "Турецкому потоку"

Сербия может быть подключена к "Турецкому потоку", сейчас прорабатывается эта возможность. Об этом президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с сербским лидером Александром Вучичем.

— Прорабатывается вопрос подключения сербских партнёров к реализуемому "Газпромом" проекту строительства нового маршрута поставок энергоносителей — "Турецкому потоку", — сказал глава российского государства.

Он добавил, что в Сербии успешно реализуются и другие российские энергокомпании. Среди них — "Газпром нефть", которая модернизует холдинг "Нефтяная индустрия Сербии", а также "ЛУКойл", владеющий сетью из 115 АЗС.

Напомним, что строительство "Турецкого потока" направлено на то, чтобы сократить транзит российского газа через Украину. Одна нитка предназначена для турецкого рынка, её строительство идёт полным ходом и должно завершиться в мае следующего года, а вторая направится к Центральной и Южной Европе (должна быть готова к 2019 году).