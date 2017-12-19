Российские офицеры из СЦКК вернулись на родину

Офицеры из российской группы в Совместном центре контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) перешли границу Украины и вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что группа офицеров в полном составе вернулась в Россию через пункт пропуска Нехотеевка. Теперь они отправятся в Москву.

Ранее Минобороны РФ отмечало, что условия пребывания российских офицеров на Украине в составе СЦКК стали носить "откровенно дискриминационный характер".