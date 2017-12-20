Пожалевший немецких пленных школьник похудел на 7 килограммов из-за травли

По мнению главы ЯНАО, ограничить мальчика от этого информационного потока невозможно.

Школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко, который во время выступления в бундестаге выступил с речью о тяжёлой участи немецких солдат в России, похудел из-за травли. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

— Начали издеваться над мальчиком. Он похудел на семь килограммов. Ограничить его от этого информационного потока невозможно, — заявил глава региона.

По мнению Кобылкина, мальчик "даже не понял, насколько кого-то задел, какие-то чувства людей". Губернатор при этом высказался против того, чтобы в России "в борьбе с фашизмом родился русский национализм".

Напомним, скандал вокруг Николая Десятниченко разразился после того, как он 19 октября побывал в Бундестаге на траурном заседании. Там школьники из разных стран говорили о погибших во Второй мировой войне. В своей речи подросток заявил, что солдаты вермахта "не желали воевать" и посетовал, что теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии.

После проведённой проверки выяснилось, что поездка в Берлин была личной инициативой учителей гимназии. Вышестоящее руководство они в известность не поставили, и теперь их накажут за самодеятельность.