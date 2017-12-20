В Ставрополе ликвидировали мужчину, устроившего взрыв в жилом доме

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали предполагаемого преступника, устроившего взрыв в квартире жилого дома в Ставрополе. Об этом сообщает агентство ТАСС.

— Мужчина ликвидирован, жителям квартир нескольких подъездов уже разрешено вернуться в дом, — заявили представители власти.

По словам мэра Ставрополя Андрея Джатдоева, мужчина, который устроил взрыв и угрожал устроить ещё один, снимал квартиру в этом доме.

Напоним, 65 жителей, включая 15 детей, были эвакуированы, после того как в многоэтажном доме прогремел взрыв. По данным экстренных служб, в результате инцидента никто не погиб.