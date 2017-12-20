США и Канада решили провести встречу противников КНДР

Сообщается, что участниками переговоров станут 16 государств, а речь пойдёт об эффективности давления на КНДР.

США и Канада готовят на 16 января следующего года встречу в Ванкувере, участниками которой станут главы МИД стран, разделяющих их политику в отношении КНДР.

Канада и США будут председательствовать на встрече глав МИД ряда стран мирового сообщества по ситуации на Корейском полуострове, которая пройдёт 16 января 2018 года в Ванкувере. Об этом журналистам во вторник заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном в Оттаве.

— Госсекретарь и я сегодня согласились провести встречу 16 января в Ванкувере, на которую будут приглашены главы МИД из разных стран мира, чтобы продемонстрировать наше единство против опасных и противозаконных действий КНДР, — заявила глава МИД Канады Христя Фриланд после встречи с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

Тот, в свою очередь, заявил, что речь будет идти о повышении эффективности давления на Северную Корею и о готовности к началу переговоров с Пхеньяном. По данным Reuters, ожидается участие представителей 16 государств.

Сегодня в США в очередной раз заверили, что не готовы к переговорам с Пхеньяном.