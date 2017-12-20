"ООН перестала отвечать реалиям". В Крыму ответили на украинскую резолюцию

Вице-спикер крымского парламента выразил сожаление, что организация стала площадкой для продвижения интересов Запада.

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН с подачи Украины по ситуации с правами человека в Крыму, не отвечает реалиям на полуострове. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов, комментируя принятие документа.

— ООН постепенно утрачивает возложенные при создании функциональные обязанности и перестала отвечать реалиям мировой политики в области безопасности, стабильности и соблюдения прав человека, — приводит его слова РИА "Новости".

Ильясов выразил сожаление, что ООН стала "площадкой для западных стран по отстаиванию и продвижению своих вопросов". Он добавил, что в Крыму "устали повторять", что не было никакой аннексии полуострова Россией. Народ Крыма определился, проголосовав за возможность жить в России.

Напомним, резолюция была накануне принята Генеральной Ассамблеей ООН голосами 70 государств. 26 стран высказались против, 76 воздержались.