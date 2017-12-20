"Опасности нет". В Ставрополе жильцы возвращаются в дом, где прогремел взрыв

В Ставрополе в свои квартиры возвращаются жильцы дома, в котором взорвал гранату приезжий мужчина. Об этом рассказал глава администрации Промышленного района Дмитрий Семёнов.

— Опасности нет, люди возвращаются в свои квартиры, — сказал он.

Пострадавших нет. Злоумышленник ликвидирован правоохранительными органами. Квартира полностью проверена. Теперь будут работать следователи.

Ранее сообщалось, что взрывом, предположительно ручной гранаты, в квартире выбило дверь и окна. Это случилось на десятом этаже дома. По словам местных жителей, злоумышленник грозился взорвать и весь дом.