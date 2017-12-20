Жириновский заявил, что "Ирония судьбы" воспитывает культ пьянства

Он отметил, что рад отказу Первого канала от трансляции фильма в новогоднюю ночь.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поддержал отказ Первого канала от трансляции 31 декабря легендарной комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

— Наконец-то на Первом канале не будет фильма "Ирония судьбы", — заявил журналистам Жириновский. — Это фильм, пропагандирующий пьянство! Никто никогда в баню не ходит под Новый год — они все закрыты, никто так не пьёт пиво с водкой — это всё придумал кинодраматург.

Жириновский отметил, что и раньше выступал против показа, так как, по его мнению, фильм "воспитывает культ пьянства". Политик добавил, что если другие телеканалы проведут показ картины, то ЛДПР будет требовать отменить его в следующем году.

Ранее стало известно, что в этом году фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром" не будет транслироваться на Первом канале. Вместо неё покажут две киноленты Леонида Гайдая — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и "Иван Васильевич меняет профессию".