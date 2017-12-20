Карикатуру художника с Камчатки на Поклонскую и Николая II изучат эксперты

Порядка двух месяцев назад в полицию поступила жалоба от православных активистов.

Экспертиза проверит карикатуру камчатского художника Дениса Лопатина на депутата Государственной думы РФ Наталью Поклонскую и российского царя Николая II на признак оскорбления чувства верующих. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила пресс-секретарь Управления МВД по Камчатскому краю Алла Иванова.

По её словам, в случае если картина будет признана как нарушающая чувства верующих, материалы будут переданы в Следственный комитет. Экспертиза, возможно, будет проводиться за пределами Камчатки.

Иванова напомнила, что около двух месяцев назад в полицию поступило заявление от православных активистов с возмущением, что картина оскорбляет чувства верующих. Они также требовали привлечь художника к уголовной ответственности.

Полиция после проверки пока не обнаружила оснований для возбуждения уголовного дела.