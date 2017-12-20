ФНС разрешила ретейлерам на время сбоя обслуживать покупателей без чеков

Проблемы возникли при проведении расчётов через кассовые аппараты. Причём жалобы поступают как из Москвы, так и из регионов.

Федеральная налоговая служба пошла навстречу российским торговым сетям, чья работа сегодня встала из-за масштабного сбоя кассового оборудования. Как сообщают "Ведомости", руководство ФНС разрешило продавцам временно поработать без чеков.

Однако когда техника всё-таки заработает, продавцы всё равно должны будут составить кассовый чек коррекции, чтобы зафиксировать неучтённую из-за сбоя выручку, пояснили в ведомстве.

— В таких обстоятельствах отсутствует вина пользователей за осуществление расчётов без применения контрольно-кассовой техники, в том числе при реализации алкогольной продукции, — приводит издание слова замруководителя ФНС Даниила Егорова.

Напомним, страшный сон российской розницы сбылся сегодня, 20 декабря, когда кассовое оборудование отказало в магазинах и АЗС буквально по всей стране. О проблемах сообщают и в Москве, и в Центральной России, и на Дальнем Востоке. Сбой возник в работе кассовых аппаратов "Штрих-М" — это один из основных поставщиков касс на российском рынке.