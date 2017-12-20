Басурин заявил, что ВСУ применили в Донбассе системы залпового огня "Град"

По его словам, украинские силовики выпустили по ДНР двадцать ракет из запрещённых минскими договорённостями орудий.

В оперативном командовании Донецкой Народной Республики сообщили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

— Обстановка, можно сказать, ухудшается, потому что украинская сторона начинает применять реактивные системы залпового огня "Град", — заявил журналистам заместитель командующего оперативного командования республики Эдуард Басурин.

По его словам, всего силовики выпустили более двухсот мин и снарядов, в том числе двадцать ракет из запрещённых минскими договорённостями "Градов". Он добавил, что в результате обстрелов погиб один представитель армии ДНР.

Басурин также призвал первого замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга повлиять на наблюдателей, которые отказываются отмечать нарушения режима прекращения огня.

Ранее российские представители в СЦКК покинули ДНР. Москва объяснила этот шаг тем, что Киев препятствовал выполнению офицерами из РФ своих обязанностей, сделав их работу невозможной.