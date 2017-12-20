Путин подписал закон об ужесточении наказания для живодёров

Отныне жестокое обращение с животными может караться лишением свободы на срок до пяти лет.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ужесточении наказания за живодёрство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Отныне жестокое обращение с животными может караться лишением свободы на срок до пяти лет при том, что ранее максимальное наказание по ст. 245 УК России ("Жестокое обращение с животными") составляло лишь два года лишения свободы.

Документ определяет живодёрство как "жестокое обращение с животным для причинения ему боли или страданий из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье". Предполагается, что такое деяние будет наказываться либо штрафом в размере до 80 тысяч рублей (или в размере заработной платы осуждённого за период до шести месяцев), либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо лишением свободы на срок до трёх лет.

Если преступление совершено либо группой лиц по предварительному сговору, либо в присутствии малолетнего, либо с применением садистских методов, а также с публичной демонстрацией, то максимальный срок увеличивается до пяти лет.

Напомним, 13 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными, а уже 14-го числа его одобрил Совфед.