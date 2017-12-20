"Стратегическая задача". Путин поручил повысить доступность жилья для россиян

По словам президента, уже 35% российских семей имеют возможность улучшить жилищные условия с помощью банковских кредитов. Однако это должны быть не безликие коробки, а комфортное современное жильё, указал он.

Президент Владимир Путин считает, что повышение доступности жилья для россиян — это "стратегическая задача". Об этом заявил глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

— Считаю, что мы вышли на такой уровень, обладаем такими ресурсами, чтобы ставить перед собой стратегическую, общенациональную задачу, а именно — в предстоящие годы значительно повысить доступность жилья для наших граждан и прежде всего для молодых семей с детьми, — указал он.

По словам главы государства, на сегодняшний день уже 35% российских семей имеют реальную возможность улучшить жилищные условия с помощью банковских кредитов, а к 2025 году их должно стать больше половины.

При этом Путин отметил, что люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки или муравейники.

— Это должно быть современное жильё, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, — потребовал президент.

Как ранее сообщал Лайф, Путин также призвал разобраться с платежами за обслуживание домов. Глава государства напомнил, что вопрос поднимался на его пресс-конференции, а значит, он "волнует людей".