"Ну идиот". Брыльска ответила Жириновскому на "культ пьянства" в "Иронии судьбы"

Заявление политика буквально вывело актрису из себя. "Сам пьёт, а такие вещи…" — негодовала она.

Польская актриса Барбара Брыльска ответила лидеру фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому, который ранее назвал любимый новогодний фильм россиян "Иронию судьбы" пропагандой пьянства.

— Боже мой! Смешно, это же смешно просто! Сам пьёт, а такие вещи… Этого даже слушать не могу! Это Жириновский, да? Ну идиот, пардон! Ну что сказать, — негодовала Брыльска в беседе с Пятым каналом.

Исполнительница главной роли в "Иронии судьбы" рассказала, что в Польше культовую комедию показывают не каждый год, хотя раньше в канун праздника её крутили частенько.

Ранее Жириновский поддержал отказ Первого канала от показа фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", заявив что комедия пропагандирует пьянство.