Ушёл в запой. Пропавший кабан спустя неделю вернулся домой навеселе

Оказалось, что на ферму, где вырос Хрюмек, заглянул настоящий дикий кабан. Впервые увидев своего грозного сородича, герой этой истории испугался и дал дёру, на лету сломав небольшое ограждение. Несколько дней несмышлёный Хрюмек скитался по соседям, боясь вернуться домой, а когда всё-таки решился, нашёл на одном из подсобных хозяйств ведро с забродившими фруктами. Кабанчик сытно полакомился, захмелел и прилёг отдохнуть на соседней ферме. А её работник, увидев пьяного свина, быстро опознал в нём потеряшку Хрюмека и "сдал" его хозяину.
— Фрукты из домашнего вина сделали своё дело, — написал Ковальски на своей странице в "Фейсбуке", выложив фотографию задремавшего пьяного Хрюмека.
Оказалось, что Хрюмек потерял свою маму, когда был ещё совсем крохотным. Павел Ковальски выращивал его почти как ребёнка, кормя из бутылочки с молоком. Кабанчик вырос совсем ручным и безобидным, и у него много милых привычек — например, он смешно пыхтит, когда ему чешут животик.
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