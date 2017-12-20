Ушёл в запой. Пропавший кабан спустя неделю вернулся домой навеселе

Ручной свин по кличке Хрюмек потерялся недалеко от польского города Лодзь. Хозяин животного — местный лесничий Павел Ковальски — уже впал в отчаяние и был уверен, что никогда не увидит любимого хряка. Можно только представить его реакцию, когда кабанчика ему вернули. Правда, пьяного как свинья.

Оказалось, что на ферму, где вырос Хрюмек, заглянул настоящий дикий кабан. Впервые увидев своего грозного сородича, герой этой истории испугался и дал дёру, на лету сломав небольшое ограждение. Несколько дней несмышлёный Хрюмек скитался по соседям, боясь вернуться домой, а когда всё-таки решился, нашёл на одном из подсобных хозяйств ведро с забродившими фруктами. Кабанчик сытно полакомился, захмелел и прилёг отдохнуть на соседней ферме. А её работник, увидев пьяного свина, быстро опознал в нём потеряшку Хрюмека и "сдал" его хозяину.

— Фрукты из домашнего вина сделали своё дело, — написал Ковальски на своей странице в "Фейсбуке", выложив фотографию задремавшего пьяного Хрюмека.

Оказалось, что Хрюмек потерял свою маму, когда был ещё совсем крохотным. Павел Ковальски выращивал его почти как ребёнка, кормя из бутылочки с молоком. Кабанчик вырос совсем ручным и безобидным, и у него много милых привычек — например, он смешно пыхтит, когда ему чешут животик.