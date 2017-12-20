Более 9 тысяч человек погибли в ходе освобождения Мосула

Операция по освобождению столицы ИГИЛ началась 24 марта 2016 года и продолжалась до 9 июля 2017-го.

Более девяти тысяч человек погибли в ходе военных операций по освобождению иракского города Мосула от террористов ИГИЛ*, передаёт Associated Press, отмечая при этом, что возглавляемая США коалиция и иракские власти не признали этих данных.

По информации агентства со ссылкой на местных волонтёров и работников моргов, опубликованные данные, в особенности касающиеся погибших мирных жителей (более четырёх тысяч человек), в десять раз превышают те, что были приведены раньше.

Отмечается, что более трёх тысяч человек стали жертвами авиаударов коалиции, ещё столько же погибло в результате действий ИГИЛ. Многие были убиты во время боёв.

Напомним, иракский город Мосул считался столицей группировки после того, как боевики захватили город в 2014 году. Операция по освобождению Мосула началась 24 марта 2016 года и продолжалась до 9 июля 2017 года.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ Верховным судом.