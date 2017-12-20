В Москве 59-летнюю учительницу географии уволили из-за "стриптиза" в классе

Педагог свою вину отрицает и в качестве доказательства приводит сделанную пару лет назад операцию на ногах, после которой она ходит исключительно в брюках и с тростью.

Светлану Колядову — педагога с 37-летним стажем — уволили из-за занятий стриптизом в классе, сообщает МК.

Последние шесть лет женщина преподавала географию в одной из столичных школ. А начинается история с того, что в учебном заведении издали акт, который обязывал педагогов неотлучно сидеть на постах дежурства, причём им нельзя было выйти даже в туалет.

Колядова заявила директору школы, что новые правила нарушают трудовые права преподавателей. Затем жалоба направилась в Департамент образования Москвы и в суд.

По словам учительницы, руководство школы на неё разозлилось и решило буквально выжить строптивого педагога из коллектива. Штрафами и придирками дело не ограничилось, и в результате сразу два заместителя директора обвинили её в том, что на уроке она задирала одежду и якобы показывала ученикам голое тело.

— Когда по моей просьбе их в качестве свидетелей вызвали на заседание суда, ни один так и не смог назвать судье ни цвета блузки, которую я якобы задирала, ни цвета белья, которое якобы было видно, — рассказала Светлана Колядова.

Кроме того, по её словам, ей не было смысла показывать ученикам "обнажёнку": несколько лет назад женщине сделали операцию на ногах, и с тех пор она ходит в брюках и с тростью.

Поставить точку в деле о правомерности увольнения 59-летнего педагога должен Люблинский суд Москвы. Заседание назначено на январь 2018 года.

Ранее Лайф сообщал, что во Франции учителя уволили за чтение Библии на уроке. Преподаватель зачитывал ученикам начальных классов отрывки из Священного Писания, что вызвало возмущение родителей, поскольку Пятая республика — светская страна.