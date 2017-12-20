"Хороший подарок". В Чечне оценили попадание Кадырова в "список Магнитского"

В республике считают, что благодаря таким спискам в Чечне узнают имена истинных патриотов России.

Включение главы Чечни Рамзана Кадырова в "список Магнитского" станет для него хорошим новогодним подарком, считает министр республики по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

— Это очень хорошо повлияет на Кадырова, это очень здорово, очень хорошо поддержит его новогоднее настроение, — отметил он, добавив, что о таком подарке в Чечне не могли и мечтать.

Как сообщалось в среду, американская администрация добавила в так называемый "список Магнитского" еще пятерых граждан России, в том числе главу Чечни Рамзана Кадырова. В США обвинили главу Чечни в причастности к "внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека".

По словам Умарова, если бы Кадырова внесли в список друзей США, — это могло бы вызвать недоумение, а благодаря таким спискам становятся известны имена "истинных патриотов России".

Напомним, Минфин США внёс Кадырова в "список Магнитского". Как писал Лайф, в ведомстве объяснили причины этого.