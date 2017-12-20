Росгвардия вернула родителям 11-летнюю школьницу, сбежавшую из дома из-за оценки

Пятиклассница из Воронежа испугалась наказания из-за двойки и не придумала ничего лучше, как уйти из дома.

Одиннадцатилетняя школьница из Воронежа испугалась наказания родителей и несколько часов бродила по улицам города из-за плохой оценки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл минувшей ночью. О пропаже заявила мама, которая описала внешность девочки, и правоохранители приступили к поискам.

Сотрудники вневедомственной охраны сработали оперативно и через 10 минут её отвели к родителям. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.