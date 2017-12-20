Росгвардия вернула родителям 11-летнюю школьницу, сбежавшую из дома из-за оценки

Одиннадцатилетняя школьница из Воронежа испугалась наказания родителей и несколько часов бродила по улицам города из-за плохой оценки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Инцидент произошёл минувшей ночью. О пропаже заявила мама, которая описала внешность девочки, и правоохранители приступили к поискам.
Сотрудники вневедомственной охраны сработали оперативно и через 10 минут её отвели к родителям. Сейчас её жизни и здоровью ничего не угрожает.
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