Шведов обязали получать от женщин устное согласие на секс

Парламент Швеции одобрил законопроект, согласно которому мужчина обязан получить от своей партнёрши разрешение на секс. Об этом сообщает Focus.
Согласно документу, в случае если разрешение не получено, мужчину могут обвинить в изнасиловании. При этом закон обязывает спрашивать разрешения на половые отношения не только в случайных парах, но и даже в семье.
Как отмечается, таким образом правительство страны отреагировало на дебаты о сексуальном насилии, а также скандалы, связанные с домогательствами в США и других странах. Документ вступит в силу летом следующего года.
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