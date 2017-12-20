Сообщение о минировании главного корпуса МГУ не подтвердилось

Правоохранители Москвы проверили здание МГУ им. Ломоносова после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Информация оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

— К настоящему моменту проверка помещений учебного здания завершена, никаких подозрительных предметов сотрудники экстренных служб и кинологи не обнаружили, — сказал он.

Ранее сообщалось, что главное здание Московского государственного университета им. Ломоносова заминировано. Сегодня, 20 декабря, поступали также сообщения о минировании ТЦ "Охотный Ряд" в центре Москвы. Информация там также не подтвердилась. Примечательно, что сообщения об угрозе взрыва в учебном заведении и торговом центре поступили практически одновременно.