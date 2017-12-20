Украина исключила из списка обмена пленными жену бывшего охранника Березовского

По словам супруга задержанной, сотрудники ОБСЕ оставили без внимания такие действия СБУ.

Служба безопасности Украины вычеркнула жену экс-охранника олигарха Бориса Березовского Дарью Мастикашеву из списка обмена пленными с республиками Донбасса. Как сообщил её супруг Сергей Соколов со ссылкой на полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина, представители ОБСЕ оставили без внимания произошедшее и не собираются решать вопрос с попыткой снова внести Мастикашеву в список.

По словам Соколова, представитель Украины в процессе обмена пленными с ДНР и ЛНР Виктор Медведчук также не в состоянии переломить ход ситуации. Сергей считает, что гуманитарный процесс обмена пленными превратился в своеобразную "торговлю заключёнными". Он также уверен, что СБУ будет удерживать его жену до последнего, препятствуя всем попыткам передать её вместе с другими пленными.

Денис Пушилин оказался недоступен для комментариев.

Напомним, украинские силовики задержали Дарью Мастикашеву прошлым летом в Днепропетровской области. Девушку обвинили в государственной измене и под пытками заставили на камеру дать признательные показания. Родные Мастикашевой и правозащитные организации надеются, что девушку смогут отпустить в рамках процесса обмена пленными между Украиной и Донбассом.