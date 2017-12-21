В Сети появились снимки тестов спортивной Lada Vesta

Специалисты проводят дорожные испытания новой модификации Lada Vesta Sport. Фотографии появились в паблике RCI News во "ВКонтакте".
Отмечается, что в семействе Lada машина займёт первое место в плане мощности. В частности, спортивный автомобиль будет иметь форсированный 1,8-литровый мотор с отдачей до 150 лошадиных сил. Также планируется, что у автолюбителей будет выбор, так как появится и 1,6-литровый силовой агрегат мощностью 140 "лошадок". Изменения коснутся и салона авто, где, в отличие от серийного седана, появятся новые сидения с улучшенной боковой поддержкой и яркая контрастная отделка.
Планируется, что серийное производство спортивного седана Lada Vesta должно начаться в феврале следующего года, а на рынке новинка появится в апреле.
Ранее Лайф писал, что в ноябре Lada Vesta заняла второе место в рейтинге самых продаваемых машин, а в сентябре она вошла в топ-100 самых покупаемых автомобилей в Европе.
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