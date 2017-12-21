Гройсман поблагодарил СБУ за задержание его переводчика как "шпиона России"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил Службу безопасности Украины за задержание сотрудника секретариата кабинета министров, которого СМИ соседней страны назвали переводчиком главы правительства.

— Совместно со службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ (Кабинет министров Украины. — Прим. ред.) чиновника, работавшего в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность, — написал Гройсман в "Фейсбуке".

Ранее Лайф сообщал, что чиновника взяли прямо на его рабочем месте. По заверениям СБУ, он якобы был завербован Россией.