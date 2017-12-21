Госдеп заверил, что США не поставляют оружие Украине

Власти США не поставляют напрямую оружие на Украину. Об этом заявили в Госдепартаменте США в связи с публикацией Washington Post о том, что власти Америки разрешили одной компании продавать Киеву снайперские винтовки.

— Правительство Соединённых Штатов напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительных вооружений Украине, — сказал дипломат.

Вместе с тем он не исключил, что в будущем такое решение будет принято.

Ранее Россия предупредила США и Канаду о последствиях поставок оружия на Украину.