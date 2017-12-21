Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке инфекций на круизных лайнерах США

В ведомстве советуют отечественным туристам учитывать эту информацию при планировании поездок в Штаты.

Роспотребнадзор предупредил жителей России, собирающихся в Америку, о вспышке острых кишечных инфекций на борту круизных лайнеров США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что на борту двух крупнейших морских лайнеров, которые принадлежат компании Royal Carribian, были зафиксированы вспышки острой кишечной инфекции. Всего от них пострадало более 500 пассажиров.

По мнению специалистов Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), виновниками заболевания могли оказаться норовирусы. В качестве дополнительных причин эксперты назвали загрязнение воды, продуктов либо инфицированную команду кораблей.

Как отметили руководители компании, оба круизных корабля должны пройти специальную санобработку, а команда — полное медобследование. Также CDC намерен изучить эти инциденты.

В свою очередь, Роспотребнадзор призвал российских туристов учитывать информацию об инфекциях на американских лайнерах при планировании своих путешествий. Ранее ведомство уже предупреждало жителей России о вспышке кампилобактериоза — острого инфекционного заболевания, которое произошло в 17 штатах США.