Теннисистка Уильямс не понесёт наказания за участие в смертельной аварии

Полиция провела расследование, выяснив, что американская спортсменка не нарушила ПДД в момент аварии.

Правоохранительные органы не будут предъявлять обвинения теннисистке Винус Уильямс, спровоцировавшей серьёзную автомобильную аварию, после которой погиб человек. Об этом сообщает газета Sun-sentinel.

Напомним, 9 июня во Флориде на перекрёстке внедорожник Уильямс врезался в машину 78-летнего Джерома Барсона. Водитель-пенсионер с тяжёлыми травмами головы попал в больницу, где спустя две недели скончался. Кроме погибшего мужчины в аварии пострадала его жена, которая получила переломы, но в итоге выжила.

В крови Винус не нашли наркотических или алкогольных веществ, но полицейские признали её виновницей ДТП, после чего выжившая женщина подала на теннисистку в суд. Теперь же, после дополнительного расследования, полицейские изменили своё решение: они посчитали, что Уильямс не нарушала в момент аварии правил дорожного движения