Опубликовано видео с места обрушения подъезда жилого дома под Ивановом

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Опубликовано видео с места обрушения подъезда жилого дома под Ивановом

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Сотрудники МЧС сообщили, что из жилого дома в городе Юрьевец Ивановской области, где обрушилась часть подъезда, было эвакуировано более 80 человек. Очевидцы опубликовали видео с места произошедшего.

Видео с места произошедшего в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Для жителей многоэтажки подготовили место временного размещения на базе общежития института. Информации о пострадавших нет. Данные о произошедшем поступили в региональное управление МЧС 22 декабря в 06:15 мск.

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