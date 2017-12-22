На Apple подали в суд из-за умышленного замедления старых айфонов

Ранее представители корпорации подтвердили, что скорость работы процессоров предыдущих моделей занижается специально.

Через день после того, как Apple признала, что их обновления программного обеспечения замедляют старые модели iPhone, пять клиентов подали иски против корпорации. Причиной иска послужили "обманчивые, аморальные и неэтичные" методы работы, которые, по мнению американцев, нарушают законы о защите прав потребителей. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, в суд обратились двое жителей штата Иллинойс, а также жители штатов Огайо, Индианы и Северной Каролины. Они сообщили, что использовали ряд моделей от iPhone 5 до iPhone 7.

По их словам, обновления iOS от Apple "были спроектированы так, чтобы целенаправленно замедлять скорость работы" iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7. Ранее представители Apple подтвердили, что скорость работы процессоров предыдущих моделей iPhone специально занижается.

В корпорации заявляли, что литий-ионные батареи в гаджетах со временем изнашиваются и теряют ёмкость в холода. Якобы именно поэтому устройства могли внезапно выключаться. Чтобы предотвратить подобное, в гаджеты добавили функцию понижения частоты процессора. Нововведение уже коснулось iPhone 6, 6s и SE.