Услышал треск. Мужчина успел спасти жильцов дома перед обрушением под Ивановом

Владимир Галочкин услышал треск, поспешил разбудить соседей и вывел их за секунды до происшествия.

Житель города Юрьевца Ивановской области Владимир Галочкин вывел соседей из пятиэтажки незадолго до того, как обрушилась её стена. По последним данным, из дома эвакуировали более 80 человек.

Мужчина среди ночи услышал треск стен и побежал будить соседей. Люди стали выходить на улицу. Когда Владимир вывел последнего человека, стена рухнула.

Видео с места произошедшего в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Квартира самого спасителя сейчас разрушена. Напомним, жителей дома направили в место временного размещения на базе общежития института.