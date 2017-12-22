Песков: Путин предложил "Роснефти" и АФК "Система" обсудить мировую

При этом в Кремле не смогли подтвердить информацию о том, состоялась ли личная встреча Евтушенкова с Сечиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече Владимира Путина с представителями крупного бизнеса в Кремле поднимался вопрос судебных тяжб "Роснефти" и АФК "Система".

Речь идёт о неформальной части встречи за бокалом шампанского, когда президент поздравил представителей деловых кругов с наступающим Новым годом. В частности, по словам Пескова, Путин предложил "Роснефти" и АФК "Система" обсудить мировую, но "это прозвучало скорее в свободной, шутливой атмосфере".

— Могу подтвердить, что Путин неоднократно говорил, что поддержал бы мировое соглашение между "Роснефтью" и "Системой", — сообщил представитель Кремля.

Однако при этом Песков не смог подтвердить информацию ряда СМИ о том, что в четверг после встречи в Кремле Евтушенков действительно общался с Сечиным.

— Что касается того, была ли встреча..., то мы не в курсе и не можем говорить от лица руководителей хозяйствующих субъектов. Надо у них спрашивать, — добавил он.

Напомним, 8 декабря в Арбитражный суд Башкирии поступил новый иск от "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система". На этот раз они потребовали возместить ущерб на сумму в 131,6 млрд рублей. В 2014 году суд частично удовлетворил первый иск компаний — с АФК потребовали 170,6 млрд рублей убытков, причинённых "Башнефти" при её реорганизации в 2014 году. Тогда с ответчиков взыскали 136,3 млрд рублей.