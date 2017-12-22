В Кремле не исключили, что Путин подаст документы в ЦИК до нового года

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин подаст документы в ЦИК до нового года. Однако точную дату он не стал называть.

— Не исключаем, что произойдёт до Нового года, но точной даты называть не буду, — отметил Песков.

Напомним, 6 декабря о своём участии в выборах объявил президент России Владимир Путин. Он будет баллотироваться как самовыдвиженец. Как он сообщал во время пресс-конференции, предвыборная кампания готова, а руководитель штаба пока не назначен.