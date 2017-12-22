Как призналась женщина, теперь она мечтает увидеть своих внуков, научиться кататься на лыжах и вновь начать рисовать.

В Москве хирурги вернули зрение слепой с детства 50-летней Антонине Захарченко. Видео о том, как женщина после успешной пересадки бионического глаза впервые за многие годы увидела мир и родных людей опубликовал Mash.

По словам пациентки, она много раз обращалась к врачам, но они признавались в своей беспомощности и отказывали ей в лечении. Надежду вновь увидеть мир и зрение ей подарили Научно-исследовательского центра офтальмологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Уникальную операцию провели профессор Христо Тахчиди и Паоло Станг. Они вживили Антонине устройство, которое содержит 60 специальных датчиков, после этого она с помощью специальных очков смогла разглядеть в чёрно-белых красках образы окружающих предметов и родственников.

Напомним, первым пациентом с бионическим глазом стал 59-летний мужчина, который более 20 лет был полностью слепым.

Ранее российский Минздрав сообщал, что прорабатывается возможность наладить производство бионической сетчатки на территории нашей страны.