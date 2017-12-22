Борис Джонсон оправдался за сравнение России с "воинственной" Спартой

Как пояснил глава МИД Великобритании, он имел в виду не нынешнее российское государство, а СССР.

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что его слова про сравнение Спарты с Россией касаются только советского периода российского государства. Об этом Джонсон заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

— Позвольте мне сразу сказать, что я не хотел бы, чтобы российские коллеги здесь думали, что эти слова относились к нынешней России, я говорил о Советском Союзе, который я видел в своём детстве. Мне кажется, что это было довольно верное описание Советского Союза, каковым он тогда был и как он себя вёл. Однако затем наступил потрясающий период трансформации, и сейчас родилась новая Россия. Однако трагедия заключается в том, что наши отношения пока недостаточно хорошо развиваются, но Сергей и я только что это всё обсудили, — сказал Джонсон.

Как ранее сообщал Лайф, глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию со Спартой, назвав её "закрытой и воинственной". Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала сравнение британского министра некорректным.