Путину показали американский танк времён ВОВ и "Сатану" в академии РВСН

Российский лидер осмотрел объекты нового комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Перед началом расширенной итоговой коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин осмотрел новейшие образцы военной техники в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого. Среди новинок отечественного вооружения были и летающие мотоциклы концерна "Калашников".

Кроме того, в академии РВСН главе государства показали отреставрированный американский танк М4А2 Sherman времён Великой Отечественной войны, который был получен СССР по ленд-лизу. По словам создателей музея, уровень ремонта позволяет в случае необходимости прямо сейчас отправить танк в бой.

Также президенту показали российские ядерные ракеты стратегического назначения. С самых первых и до последних моделей. Среди них была и знаменитая ракета Р-36М, получившая на Западе название "Сатана".

Как ранее сообщал Лайф, сегодня состоится расширенное заседание итоговой коллегии МО РФ, которое впервые пройдёт в здании нового комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.