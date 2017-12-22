Путину показали американский танк времён ВОВ и "Сатану" в академии РВСН

Перед началом расширенной итоговой коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин осмотрел новейшие образцы военной техники в учебно-научном центре Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого. Среди новинок отечественного вооружения были и летающие мотоциклы концерна "Калашников".
Кроме того, в академии РВСН главе государства показали отреставрированный американский танк М4А2 Sherman времён Великой Отечественной войны, который был получен СССР по ленд-лизу. По словам создателей музея, уровень ремонта позволяет в случае необходимости прямо сейчас отправить танк в бой.
Также президенту показали российские ядерные ракеты стратегического назначения. С самых первых и до последних моделей. Среди них была и знаменитая ракета Р-36М, получившая на Западе название "Сатана".
Как ранее сообщал Лайф, сегодня состоится расширенное заседание итоговой коллегии МО РФ, которое впервые пройдёт в здании нового комплекса Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе.
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