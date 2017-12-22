ЦБ выяснил, что в Промсвязьбанке уничтожили кредитные досье на 109 млрд рублей

Центральный Банк России в ходе работы временной администрации в Промсвязьбанке установил, что в финансовой организации уничтожили кредитные досье заёмщиков на сумму в 109,1 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

По его словам, сейчас регулятор готовит обращения в правоохранительные органы в связи с признаками незаконных действий менеджмента Промсвязьбанка.

Поздышев добавил, что кредитная организация также финансировала путём сделок РЕПО собственные субординированные обязательства и не отражала это в своих отчётах. По его словам, объём таких сделок как раз и составил примерно 109 млрд рублей.

Кроме того, в ходе работы временной администрации обнаружили и манипуляции по продаже акций Промсвязьбанка.

15 декабря стало известно о введении временной администрации в Промсвязьбанке. Сегодня СМИ сообщили, что совладелец банка покинул Россию.