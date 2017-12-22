Мавроди высмеял держателей биткоинов после того, как его криптовалюта рухнула

Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди в "Твиттере" высмеял держателей биткоинов и заявил, что его криптовалюта Mavro — самая надёжная.

Ранее Лайф сообщал, что Мавроди запускал в январе этого года криптовалюту. На днях он объявил о её крахе. Основатель МММ написал "Извините" в своём микроблоге в "Твиттере" в связи с произошедшим. При этом он отмечал, что появится и новая криптовалюта.

Отметим, что курс биткоина ночью 22 декабря снизился до 13 тысяч долларов, показав за сутки падение на 15%. Это была минимальная стоимость криптовалюты впервые с 17 декабря.