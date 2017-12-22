"Он зверь". Мама расчленённого мальчика требует сурового наказания для убийцы

Подозреваемый в убийстве ребёнка уже дал следователям признательные показания. Суд намерен вынести решение о мере пресечения преступнику 29 декабря.

Евгения Королёва, мама 10-летнего мальчика, которого убил и расчленил педофил из Ленинградской области, потребовала наказать убийцу по всей строгости.

— Это просто зверь. По-другому его не назовёшь. Человеком его не назовёшь. Всё, что ему сходило с рук много раз, насколько мне известно, я надеюсь, на этот раз ему дадут по полной, — сказала Евгения в комментарии "Рен-ТВ".

Ранее появилась информация, что в Ленинградской области задержан неоднократно судимый 35-летний Александр Георгиевский, который подозревается в убийстве и расчленении десятилетнего Руслана Королёва. Как сообщало СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчина уже отбывал срок за убийство, изнасилование и грабёж. Вину в жестокой расправе над школьником он также признал и сейчас работает со следствием.

Как сообщают местные СМИ, останки мальчика нашли накануне в Отрадном. В заброшенном погребе на берегу Невы сотрудники обнаружили отрезанную голову, а на пустыре рядом с проспектом Маршала Казакова — часть позвоночника, упакованную в полиэтиленовый пакет.

Решение о мере пресечения подозреваемому в жестоком убийстве третьеклассника Приморский районный суд Петербурга вынесет после завершения следствия — в пятницу, 29 декабря.

Отмечается, что подозреваемый также может быть причастен к исчезновению шестилетнего Паши Костюнина, который был объявлен в розыск в 2011 году.