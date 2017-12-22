В Нидерландах заявили о готовности предоставить Саакашвили гражданство

Отмечается, что политик получит голландский паспорт, так как женат на подданной этой страны — Сандре Рулофс.

Нидерланды готовы выдать экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили нидерландский паспорт, если политик решит уехать с Украины. Об этом заявил глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Гааге.

— Он женат на гражданке Нидерландов, и если он направит запрос на получение паспорта, то нидерландский закон это позволит, — заявил Зейлстра.

В свою очередь, представитель Министерства юстиции Нидерландов Карин Донк подтвердила информацию о том, что "адвокат Саакашвили запрашивал службу по иммиграции и натурализации о возможности его воссоединения с голландской женой в Нидерландах".

Как ранее уже сообщал Лайф, информацию о том, что бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили выдали визу, подтвердили в Министерстве безопасности и правосудия Нидерландов.

Несмотря на то что ранее экс-глава Одесской области сообщал о продлении документа, разрешающего ему пребывать на Украине до 1 марта 2018 года, в украинских СМИ появилась информация, что власти страны планируют депортировать политика до конца этого года.

Позднее Саакашвили сообщал, что если его депортируют, то он поедет в Грузию.